Россиянам рассказали, какие сайты опасно посещать через общественный Wi-Fi

Так, посещение или регистрация на сайтах, содержащих конфиденциальную информацию о пользователе через общественный Wi-Fi, чревато ее кражей злоумышленниками. По мнению руководителя направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрея Арсентьева, через публичные сети Wi-Fi не стоит даже заходить на почту и тем более указывать свои данные на различных сервисах и в программах, в числе которых мобильное приложение банка. Также эксперты рекомендуют ограничить онлайн-шоппинг через общественные сети, а также ввод логинов и паролей на сайтах и соцсетях.

”Общедоступные сети Wi-Fi, например в кафе, обычно не шифруют трафик. Это значит, что злоумышленники могут получить персональные данные пользователя, подключившись к той же точке доступа. Они могут анализировать трафик, который передается по протоколу http, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом”, — поделился эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.