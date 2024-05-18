Россиянам рассказали, какие сервисы Microsoft вскоре перестанут работать

Microsoft начала отключать российских пользователей от своих облачных программ, что особенно коснулось корпоративных клиентов, сообщили в компании Softline. Некоторые организации уже потеряли доступ к сервисам Power BI, Visio и Project. Microsoft заранее предупреждала об этом шаге, который начался 20 марта. В письме компания объяснила своё решение европейскими санкциями, запрещающими поставки «программного обеспечения для управления и проектирования» российским организациям.

Гендиректор компании-разработчика операционной системы Uncom OS Никита Кочерженко считает, что список заблокированных программ будет расширяться. Он отметил, что отключают в основном профессиональные приложения, такие как Power BI для бизнес-анализа, Visio для проектирования и Project для управления проектами. Эти продукты долгое время использовались крупными компаниями и корпорациями. Ожидается, что больше всего пострадают крупные заказчики с устаревшей IT-инфраструктурой.

Microsoft своими действиями подталкивает российские компании к использованию пиратских версий своих продуктов. Это может привести к тому, что компании будут устанавливать взломанные версии программ локально на свои серверы. Microsoft, с одной стороны, выполняет закон, отказываясь работать с РФ, но с другой стороны, сохраняет контроль над своими системами даже на пиратских версиях. В дальнейшем это может позволить корпорации отключать пользователей без предупреждения, оправдывая это борьбой с пиратством и создавая правильный пиар для внешнего мира.