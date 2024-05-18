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Наука и технологии
Опубликовано 18 мая 2024, 19:27
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Россиянам рассказали, какие сервисы Microsoft вскоре перестанут работать

Прежде всего это затронет корпоративных пользователей
Microsoft начала отключать российских пользователей от своих облачных сервисов
Россиянам рассказали, какие сервисы Microsoft вскоре перестанут работать
© ThisisEngineering

Microsoft начала отключать российских пользователей от своих облачных программ, что особенно коснулось корпоративных клиентов, сообщили в компании Softline. Некоторые организации уже потеряли доступ к сервисам Power BI, Visio и Project. Microsoft заранее предупреждала об этом шаге, который начался 20 марта. В письме компания объяснила своё решение европейскими санкциями, запрещающими поставки «программного обеспечения для управления и проектирования» российским организациям.

Гендиректор компании-разработчика операционной системы Uncom OS Никита Кочерженко считает, что список заблокированных программ будет расширяться. Он отметил, что отключают в основном профессиональные приложения, такие как Power BI для бизнес-анализа, Visio для проектирования и Project для управления проектами. Эти продукты долгое время использовались крупными компаниями и корпорациями. Ожидается, что больше всего пострадают крупные заказчики с устаревшей IT-инфраструктурой.

Microsoft своими действиями подталкивает российские компании к использованию пиратских версий своих продуктов. Это может привести к тому, что компании будут устанавливать взломанные версии программ локально на свои серверы. Microsoft, с одной стороны, выполняет закон, отказываясь работать с РФ, но с другой стороны, сохраняет контроль над своими системами даже на пиратских версиях. В дальнейшем это может позволить корпорации отключать пользователей без предупреждения, оправдывая это борьбой с пиратством и создавая правильный пиар для внешнего мира.

Источник:Коммерсант
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
#В России
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#Microsoft
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#санкции
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#ПО
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#Microsoft