Россиянам рассказали, какие синяки нужно показать врачу

Переживать о синяках, которые возникли в результате бытовых травм, ушибов — не стоит. Однако необходимо осознавать, по какой причине именно появились синие пятна на коже. Врач рассказал, что возникнуть они могли вследствие нескольких причин. Одной из них является попадание крови, вышедшей из сосуда, под кожу. Врач обратил внимание на то, что небольшой поверхностный синяк в особом внимании не нуждается и пройдет сам по себе максимум через 15 дней. В то же время, если синяк большой, то можно обратиться за консультацией к хирургу.

Также люди могут перепутать синяки с проявлением варикоза — сосудистыми образованиями.”В большинстве случаев такие "плохие" синяки говорят о расстройстве свертывающей системы крови. При ближайшем рассмотрении такой синяк состоит из мелких сосудистых образований.”, — поделился Демуров, отметив при этом, что в данном случае необходимо показать синяки врачу.