Россиянам рассказали, какие слова опасно искать в сети

В число опасных поисковых запросов вошел поиск наркотических средств, детской порнографии, а также запросы, связанные с террористической и преступной деятельностью. Специалист отметил, что в качестве превентивных мер, направленных на предупреждение преступлений, правоохранительные органы могут осуществлять мониторинг активностей пользователей в сети. История поисковых запросов, в свою очередь, может намекать на подготовку человека к совершению преступления.

Мясоедов также отметил, что для проведения исследований, для написания научной работы, студенты могут вбивать определенные подозрительные запросы, поскольку на это есть основания.

”А вот целенаправленный поиск нелегального контента обычным человеком уже вызовет вопросы, поэтому острых и нелегальных тем, даже в рамках обычного любопытства, в интернете лучше избегать”, - заключил эксперт.