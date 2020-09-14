Наука и технологии
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Россиянам рассказали, какие СМС-сообщения не стоит открывать
И объяснили, каким способом мошенники пытаются “достучаться” до пользователей
В сети появилась информация о крайне полезном совете от специалиста пресс-службы Роскачества Алеси Боровиковой, которая рассказала россиянам, какие СМС-сообщения открывать не стоит.
Так, по словам специалиста, пользователям стоит избегать тех сообщений, которые были отправлены от незнакомого человека либо от абонента с каким-то общим названием (например, “Info”). Также эксперт посоветовала остерегаться различных ссылок:
Если в СМС говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется. Иногда ссылку видно сразу в push-окне и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее случайно.
Помимо этого, Боровикова добавила, что любые обезличенные эмоционально окрашенные обращения и сообщения о выигрышах всегда являются признаком мошенничества. Такие СМС она также посоветовала избегать ради собственной же безопасности пользователей.