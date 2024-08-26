Россиянам рассказали, какие технологии из «Звёздных войн» станут реальностью

Голограммы

Голограммы из «Звёздных войн» выглядят потрясающе, и многие мечтают увидеть их в реальной жизни. Однако в фильмах они часто имеют больше общего с современными объёмными дисплеями, чем с настоящими голограммами. Голограмма — это изображение, полученное при помощи лазеров и фотопластинок, создающее эффект трёхмерности. Несмотря на то, что такие технологии уже разрабатываются, они пока не могут похвастаться высокой степенью практичности.

На сегодня самые перспективные решения для создания трёхмерных изображений — это волюметрические дисплеи. Они рисуют изображения в пространстве с помощью вокселей, что приближает их к реальным объектам. Акустическая левитация и лазерные вспышки также представляют собой интересные подходы, хотя обе технологии имеют свои ограничения, такие как необходимость специальных условий и невысокая частота обновления.

Световые мечи

Световые мечи — это знаковая технология из «Звёздных войн», и хотя в нашем мире они имеют ограниченное применение, учёные все же пытаются их создать. Основные требования к световому мечу: он должен иметь фиксированную длину и форму клинка, наносить повреждения и быть компактным. Лазеры, хоть и способны резать материалы, не могут стать идеальной заменой световым мечам, так как их луч не ограничен в пространстве и не имеет твёрдой структуры.

Плазменные мечи выглядят более перспективно. Плазма, будучи сверхгорячей, может создавать повреждающий пучок, но её форма требует сложной конструкции для ограничения с помощью электромагнитного поля. В 2020 году команда Hacksmith Industries создала работающий плазменный меч, но он требует дополнительного источника энергии и газов, что делает его неудобным для мобильного использования. Физик Митио Каку предложил использовать трубку с отверстиями для создания плазменного меча, но компактное решение пока остаётся далёкой мечтой.