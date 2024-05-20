Россиянам рассказали, какие три модели iPhone выгодно купить в 2024 году

Первым в списке идёт iPhone 13, который за 53 тыс. руб. предлагает 6,1-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой HDR10, Dolby Vision и частотой 60 Гц. За производительность отвечает чип Apple A15 Bionic с 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон оснащён тремя камерами по 12 Мп: основной, ультраширокоугольной и фронтальной.

Далее идёт самый крупный в подборке — iPhone 14 Plus, стоимостью от 69 тыс. руб. У него 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой 60 Гц. Модель во многом повторяет характеристики iPhone 13, но отличается большим размером, батареей и 6 ГБ оперативной памяти.

Завершает подборку iPhone 15, который стоит около 70 тыс. руб. Он получил обновлённый дизайн с вырезом Dynamic Island и диагонально расположенными камерами. 6,1-дюймовый экран на 60 Гц, обладает яркостью до 2000 нит. Внутри чип Apple A16 Bionic и основная камера на 48 Мп, а также современный разъём USB-C.

Все три смартфона защищены от воды и пыли по стандарту IP68, имеют стереодинамики и поддержку беспроводной зарядки MagSafe.