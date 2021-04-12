Россиянам рассказали, какие вещи лучше не покупать онлайн

Эксперт также не рекомендует покупать в сети изделия из драгоценных металлов и украшения. Покупать такие товары лучше в специализированном магазине, так как в них можно не только найти соответствующие сертификаты, но и проверить подлинность. Помимо прочего закупаться в интернете, по мнению Нерюева, не стоит и антиквариатом, дорогой электроникой, а также эксклюзивными вещами.