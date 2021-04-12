Наука и технологии
Сегодня в 14:05
Россиянам рассказали, какие вещи лучше не покупать онлайн
От драгоценностей до дорогой электроники
Вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса "Спутник" Владимир Нерюев рассказал россиянам, какие вещи лучше не покупать онлайн.
Я бы не рекомендовал приобретать в интернете дизайнерские вещи – одежду, обувь, аксессуары. Как правило, такие товары выпускают небольшими партиями, а покупают их ради статуса. Поэтому здесь все-таки не стоит доверять онлайн-магазинам, а лучше посетить фирменный бутик и пообщаться с консультантами.
Эксперт также не рекомендует покупать в сети изделия из драгоценных металлов и украшения. Покупать такие товары лучше в специализированном магазине, так как в них можно не только найти соответствующие сертификаты, но и проверить подлинность. Помимо прочего закупаться в интернете, по мнению Нерюева, не стоит и антиквариатом, дорогой электроникой, а также эксклюзивными вещами.