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Наука и технологии
Сегодня в 14:05

Россиянам рассказали, какие вещи лучше не покупать онлайн

От драгоценностей до дорогой электроники
Вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса "Спутник" Владимир Нерюев рассказал россиянам, какие вещи лучше не покупать онлайн.

Я бы не рекомендовал приобретать в интернете дизайнерские вещи – одежду, обувь, аксессуары. Как правило, такие товары выпускают небольшими партиями, а покупают их ради статуса. Поэтому здесь все-таки не стоит доверять онлайн-магазинам, а лучше посетить фирменный бутик и пообщаться с консультантами.

Владимир Нерюев
вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса "Спутник", вице-президент коммуникационной группы iMARS

Эксперт также не рекомендует покупать в сети изделия из драгоценных металлов и украшения. Покупать такие товары лучше в специализированном магазине, так как в них можно не только найти соответствующие сертификаты, но и проверить подлинность. Помимо прочего закупаться в интернете, по мнению Нерюева, не стоит и антиквариатом, дорогой электроникой, а также эксклюзивными вещами.