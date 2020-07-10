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Россиянам рассказали, каким людям необходимо есть шоколад
Эксперты также назвали безопасную дозу
Нескольким ранее мы писали о том, что российским специалистом по питанию было раскрыто положительное влияние шоколада на иммунитет. Сейчас же россиянам рассказали, каким людям необходимо есть шоколад.
Несмотря на то, что шоколад все еще имеет противоречивую репутацию, в частности, многие считают данный продукт вредным, исследования говорят об обратном. Однако эксперты отмечают, что о пользе данного продукта можно судить лишь при условии, что речь идет именно о натуральном шоколаде.
”Для многих этот продукт едва ли не обязателен. Это люди, которые занимаются активной умственной деятельностью. Это люди, чья работа связана с высоким риском развития синдрома эмоционального выгорания, скажем, артисты, педагоги, врачи, диспетчера, менеджеры и так далее. Это люди, для которых характерны перепады настроения”, — поделилась эндокринолог Залина Гусова, отметив, что безопасной дозой является 25-30 грамм шоколада в день.