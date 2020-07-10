Россиянам рассказали, каким людям необходимо есть шоколад

Несмотря на то, что шоколад все еще имеет противоречивую репутацию, в частности, многие считают данный продукт вредным, исследования говорят об обратном. Однако эксперты отмечают, что о пользе данного продукта можно судить лишь при условии, что речь идет именно о натуральном шоколаде.

”Для многих этот продукт едва ли не обязателен. Это люди, которые занимаются активной умственной деятельностью. Это люди, чья работа связана с высоким риском развития синдрома эмоционального выгорания, скажем, артисты, педагоги, врачи, диспетчера, менеджеры и так далее. Это люди, для которых характерны перепады настроения”, — поделилась эндокринолог Залина Гусова, отметив, что безопасной дозой является 25-30 грамм шоколада в день.