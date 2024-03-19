Россиянам рассказали, какое приложение на смартфоне может занять все свободное место

Содержимое, которое ваш смартфон хранит в фоновом режиме, называется кэшем. Одно из самых «жадных» по этому параметру приложений — Telegram.

Эксперт поделился, что Telegram может занимать огромное пространство на вашем устройстве, храня аудиосообщения, изображения, и файлы, которые вам присылают другие пользователи. Для освобождения места вам нужно пройти по пути «Данные и память — Использование памяти — Очистить кэш».

Чтобы избавиться от накопленного кэша, также можно настроить автоматическое удаление закэшированных медиафайлов из личных чатов, групп, каналов и историй, а также установить минимальный объем кэша, рекомендуемый не более 5 Гб.