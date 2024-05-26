Россиянам рассказали, какой будет цена на криптовалюту TON

Андрей Гориславко (Age_of_Crypto), трейдер и аналитик, прокомментировал текущее положение криптовалюты TON и выделил возможные цели для её цены.

По мнению Гориславко, несмотря на большой интерес к TON в 2024 году, её цена сейчас не отражает её потенциала. Он считает, что основные события, такие как эмиссия USDT и продажа NFT, уже учтены. Теперь важен её листинг на бирже Binance.

Telegram планирует запустить внутреннюю криптовалюту Telegram Stars, чтобы разрешить конфликт с Apple о платежах в приложении. Это означает, что все платежи в Telegram будут приниматься только в Telegram Stars. В странах, подвергшихся санкциям, таких как Россия, пользователи, возможно, будут покупать Telegram Stars через P2P рынок.

Гориславко подчеркнул, что недавний запуск игры Notcoin показал ограничения сети TON. Он считает, что в ближайшем будущем TON не превысит отметку в $11 и рекомендует фиксировать прибыль в диапазоне $9-11, искать другие перспективные монеты. На долгосрочной перспективе он видит сильную поддержку для TON в диапазоне $4-6.