Россиянам рассказали, какой контент в соцсетях может стоить вам работы

Роль личных страниц в социальных сетях при поиске работы становится все более важной. Карьерный консультант Мария Консманова подчеркнула, что хоть не все рекрутеры проводят мониторинг соцсетей, этот инструмент не следует исключать из поля зрения. Она советует будущим кандидатам поддерживать соответствие своего личного аккаунта требованиям престижной должности, особенно если они занимаются маркетингом или рекламой.

Для специалистов в узких областях, таких как маркетологи и HR, важно следить за тем, какую информацию они транслируют в своих соцсетях. Контент, связанный с профессиональной деятельностью, может стать эффективным инструментом продвижения и привлечения внимания со стороны HR-специалистов. Однако для достижения успеха необходимо поддерживать аккаунт в порядке, избегая слишком личных материалов, сомнительных постов и негативных высказываний.

Современные методы взаимодействия между компаниями и их клиентами также стоит учитывать. Руководители и сотрудники часто представляют компанию в социальных сетях, а бренды рассказывают о мероприятиях с их участием. Важно, чтобы личный аккаунт соответствовал корпоративным стандартам, чтобы успешно интегрироваться в общественные профили компании.

Консманова также предостерегла от публикации конфиденциальной рабочей информации, так как это может нарушить коммерческую тайну. Она подчеркнула важность избегания оскорблений, матерных выражений и политических дискуссий, поскольку они редко имеют отношение к рабочей деятельности. Также отмечено, что выраженная депрессивность в социальных медиа может вызвать настороженность у работодателей, и рекомендуется «очистить» свою страницу перед поиском работы.

В заключение, Консманова подчеркнула, что хотя социальные сети не могут полностью заменить резюме и собеседование, они могут повысить шансы на успех и привлечь внимание потенциального работодателя. В эпоху высоких технологий важно не забывать об их влиянии на профессиональную жизнь и использовать возможности, которые они предоставляют.