Россиянам рассказали, когда достигнут пика активности мощные метеоритные потоки

Геминиды и Урсиды, два захватывающих метеорных потока, достигнут своего пика в декабре, предоставляя нам зрелище на ночном небе. Первый из них, Геминиды, известен своей мощностью и разнообразием. В ночь с 13 на 14 декабря ожидается активность до 150 метеоров в час. Эти белые и яркие метеоры считаются одними из самых заметных и ежегодно приносят нам впечатляющий световой спектакль.

Геминиды несут в себе особый характер — они не движутся навстречу Земле, а догоняют её, что придаёт им относительно низкую скорость в 35 км/с. Однако их выдающаяся мощность и разнообразие делают этот звездопад одним из наиболее заметных событий в космосе. Их источник — объект 3200 Фаэтон, нечто среднее между астероидами и кометами.

В декабре ждите не только Геминиды, но и Урсиды, которые достигнут своего пика в ночь с 21 на 22 декабря. С этим потоком связаны до 10 «падающих звёзд» в час. Радиант Урсид находится в созвездии Малой Медведицы. Несмотря на то, что они менее яркие и менее частые, Урсиды предоставляют уникальное небесное зрелище, которое можно наблюдать только в Северном полушарии. Скорость их движения составляет около 32 км/с, что делает их менее яркими, но не менее захватывающими для наблюдения на зимнем небе.