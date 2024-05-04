Россиянам рассказали, когда и где наблюдать Майские Аквариды

В ночь на понедельник, 6 мая, астрономы Московского планетария обещают яркое зрелище — звездопад, называемый эта-Аквариды (или Майские Аквариды). Он будет наиболее активным в эту ночь, ожидается около 50 метеоров в час. Их источник — комета Галлея, пылевой след которой пересекает Земля дважды в год.

Наблюдать звездопад следует над юго-восточным горизонтом, где можно увидеть радиант, или место, откуда кажется, что метеоры вылетают. В целом, звездопад можно будет увидеть с 19 апреля по 28 мая. Планетарий сообщил, что благоприятные условия для наблюдения связаны с тем, что пик приходится на период новолуния, так что луна не помешает наблюдениям.

Комета Галлея, источник этих красивых явлений, появляется в нашем солнечном звёздном соседстве каждые 75-76 лет. Последний раз её увидели в 1986 году, а следующее появление ожидается в 2061 году.