Россиянам рассказали, когда может снизиться распространение коронавируса

Однако эксперт отметил, что вероятность того, что инфекция ликвидируется полностью - минимальная, поскольку он уже успел широко распространиться. Напомним, что на сегодняшний день коронавирус затронул порядка 160 стран. Всего в мире зафиксировано 349 211 случаев заражения из них умерло порядка 15 308 людей. Известно, что больше всего летальных исходов было выявлено в Италии, в которой умерло 5 476 человек. Второй страной по числу смертей от коронавируса стала КНР.

В России на сегодняшний день выявлено 438 случаев заражения, из них выздоровело 17 человек.