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Россиянам рассказали, когда может снизиться распространение коронавируса
Однако инфекция не исчезнет полностью
Россиянам рассказали, когда может снизиться распространение коронавируса. Так, по словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, уже в апреле-мае можно ожидать внезапный спад активности пневмонии нового типа.
Однако эксперт отметил, что вероятность того, что инфекция ликвидируется полностью - минимальная, поскольку он уже успел широко распространиться. Напомним, что на сегодняшний день коронавирус затронул порядка 160 стран. Всего в мире зафиксировано 349 211 случаев заражения из них умерло порядка 15 308 людей. Известно, что больше всего летальных исходов было выявлено в Италии, в которой умерло 5 476 человек. Второй страной по числу смертей от коронавируса стала КНР.
В России на сегодняшний день выявлено 438 случаев заражения, из них выздоровело 17 человек.