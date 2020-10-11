Россиянам рассказали, когда нужно менять сим-карту

Эксперт отметил, что зачастую проблемы со связью не связаны со смартфоном, как полагают некоторые пользователи, а именно с сим-картой, которую в таком случае необходимо поменять. Признаками проблем с сим-картой являются разрывы связи или ухудшение сигнала. Вкупе с этим может наблюдаться быстрая разрядка смартфона, что обусловлено тратой большого количества энергии на переключение сетей 3G, 2G и 4G.

”При использовании «дедовского» метода хранения контактов вы видите, что лимит исчерпан. В этом случае есть вероятность того, что у вас старая версия сим-карты, которая имеет меньший объем памяти. Современные симки позволяют хранить больше записей и заводить дополнительные поля: заметки, почту, должность и иную информацию о вашем контакте”, - поделился эксперт, отметив, что расход лимита контактов на устройство также является поводом сменить сим-карту.

Щельцин добавил, что симку, в любом случае, имеет смысл менять как минимум раз в год.