Россиянам рассказали, когда нужно начинать лечить насморк
По словам врача, при возникновении насморка не стоит сразу же начинать использовать сосудосуживающие капли, способный спровоцировать привыкание. Так, лучше всего несколько дней попробовать справиться с неприятным ощущением самостоятельно. В то же время, если нос сильно заложен можно воспользоваться менее концентрированными детскими сосудосуживающими каплями. Также приемлемо в данном случае использование кортикостероидных препаратов, которые не вызывают привыкание.
Если вы чувствуете, что состояние как динамично нарастает, так и проходит – доктор не нужен. В этом случае будут показательны несколько дней. Если вы чувствуете, что прошла неделя, а нос не проходит, нарастают выделения из носа, загустевают, становятся зелеными, начинает давить на уровне щеки, нужно идти к доктору.