Россиянам рассказали, когда последствия вспышек на Солнце достигнут Земли

Вспышки на Солнце, которые произошли прошлой ночью, представляют некоторую угрозу для космической аппаратуры и могут вызвать магнитные бури через несколько дней, но для людей они безопасны. Об этом рассказала Мария Абунина, старший научный сотрудник центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН.

Она объяснила, что самые значительные выбросы были от одной вспышки класса М9.7. Эти выбросы могут достичь земной орбиты через три-четыре дня и, возможно, вызовут магнитные бури. Однако, по мнению эксперта, ожидать экстремальных бурь не стоит. Опасность для космической техники и электроники возникает сразу после вспышек из-за солнечных протонов, которые долетают до Земли почти со скоростью света.

Мария Абунина подчеркнула, что людям не нужно бояться магнитных бурь. Даже при самых мощных бурях, как 11 мая, когда буря достигла уровня G5, не было сообщений о серьёзных повреждениях наземной инфраструктуры. Ночные вспышки 8 июня были сильными: одна из них, M9.8, длилась 44 минуты и сопровождалась выбросом корональной массы, что подтверждено Институтом прикладной геофизики.