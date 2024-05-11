Россиянам рассказали, когда появится «сильный ИИ»

Искусственный интеллект (ИИ) становится всё более важным в мире бизнеса. В России, несмотря на распространение чат-ботов, ИИ пока воспринимается скорее как нечто экзотическое. Чат-боты, хоть и помогают клиентам, это не полноценный ИИ, который может революционизировать отрасли.

Исследование SBS Consulting прогнозирует развитие «сильного ИИ» к 2030 году, который будет способен решать сложные задачи, подобно человеческому интеллекту. Однако многие цифровые технологии, связанные с ИИ, на самом деле не являются чистым ИИ, хотя и используют его для повышения эффективности.

В России генеративный ИИ пока не так широко распространён, как за рубежом, хотя у него большой потенциал в медицине, образовании и других областях. Также внедрение беспилотного транспорта в России оказывается неравномерным: хотя он активно использует ИИ, страна пока несколько отстаёт в применении этих технологий.

Ещё одна технология, ассоциирующаяся с ИИ, — компьютерное зрение — это способность компьютера «видеть» и анализировать изображения и видео. В мире ожидается значительный рост спроса на эту технологию, особенно в таких областях, как транспорт и здравоохранение. В России компьютерное зрение в основном используется в сфере безопасности, в то время как в других странах оно применяется в промышленности и медицине.

Предиктивная аналитика — это метод анализа данных для прогнозирования поведения и принятия оптимальных решений. Рынок этой технологии также будет расти, преимущественно в здравоохранении. В России предиктивная аналитика только начинает внедряться, и в этой области страна отстаёт от международных стандартов.

Другие примеры применения ИИ, такие как AR/VR, робототехника и цифровые двойники, также показывают перспективы роста, особенно в промышленности и здравоохранении. Однако для достижения максимального эффекта требуются как специалисты, так и инвестиции. Инвестиции в развитие технологий ИИ могут быть значительными, но они необходимы для дальнейшего прогресса в этой области.