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Наука и технологии
Опубликовано 18 мая 2024, 23:20
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Россиянам рассказали, когда Россия полностью перейдёт на новые ракеты-носители

«Амур-СПГ», работающий на сжатом газе вместо керосиновой смеси
Глава Ракетно-космического центра «Прогресс» рассказал, когда Россия откажется от ракетоносителей «Союз»
Россиянам рассказали, когда Россия полностью перейдёт на новые ракеты-носители
© Andy Hermawan

Новая ракета «Амур-СПГ» будет заменять ракету-носитель «Союз» в течение 15 лет, сказал гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов. Сейчас проект проходит этап технического проектирования, и готовится документация по всему ракетному комплексу.

По словам Баранова, ракета «Амур» заменит «Союз» в течение 15 лет. Чтобы новая ракета была такой же надёжной, как «Союз», РКЦ совместно с государственным заказчиком ведёт научно-исследовательские работы для достижения этой цели.

Источник:iz.ru
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
#В России
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#космос
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#ракетостроение