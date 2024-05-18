Россиянам рассказали, когда Россия полностью перейдёт на новые ракеты-носители

Новая ракета «Амур-СПГ» будет заменять ракету-носитель «Союз» в течение 15 лет, сказал гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов. Сейчас проект проходит этап технического проектирования, и готовится документация по всему ракетному комплексу.

По словам Баранова, ракета «Амур» заменит «Союз» в течение 15 лет. Чтобы новая ракета была такой же надёжной, как «Союз», РКЦ совместно с государственным заказчиком ведёт научно-исследовательские работы для достижения этой цели.