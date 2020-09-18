Россиянам рассказали, когда стоит покупать новый смартфон

Сообщается, что процесс устаревания смартфона начинается после первого года эксплуатации. Обусловлено это, по словам эксперта, как физическим, так и моральным износом аппарата. Кусков советует как минимум задуматься о покупке нового устройства тогда, когда в смартфоне начинают проявляться проблемы с аккумулятором. По его словам, активные пользователи смартфонов сталкиваются с ними уже после года использования.

”И если телефоном со слабым аккумулятором можно какое-то время еще пользоваться, то без приложений вряд ли получится обойтись. Если вы видите, что телефон не справляется с нагрузками, приложения стали зависать или вылетать, то телефон смартфон пора заменить”, — поделился эксперт.