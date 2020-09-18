Наука и технологии
Сегодня 11:09
Россиянам рассказали, когда стоит покупать новый смартфон
Устаревать устройство начинает уже после года использования
Издание “Прайм” опубликовало материал, в рамках которого директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков рассказал, когда стоит покупать новый смартфон.
Сообщается, что процесс устаревания смартфона начинается после первого года эксплуатации. Обусловлено это, по словам эксперта, как физическим, так и моральным износом аппарата. Кусков советует как минимум задуматься о покупке нового устройства тогда, когда в смартфоне начинают проявляться проблемы с аккумулятором. По его словам, активные пользователи смартфонов сталкиваются с ними уже после года использования.
”И если телефоном со слабым аккумулятором можно какое-то время еще пользоваться, то без приложений вряд ли получится обойтись. Если вы видите, что телефон не справляется с нагрузками, приложения стали зависать или вылетать, то телефон смартфон пора заменить”, — поделился эксперт.