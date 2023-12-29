Россиянам рассказали, когда в космос отправятся первые модули РОС

Российская орбитальная станция (РОС), наследница МКС, планирует отправить свои первые модули в космос в 2027–2028 годах. На первом этапе запускаются научно-энергетический модуль в 2027 году, а затем узловой и шлюзовой модули в 2028 году, с базовым модулем в 2029 году. Второй этап включает в себя целевые модули, в том числе отстыковываемый модуль, который сможет свободно летать вокруг станции. 27 октября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов официально объявил об утверждении проекта РОС.