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Россиянам рассказали, когда в стране может закончиться пик заболеваемости COVID-19
Это может случится уже в следующем месяце
Издание РИА Новости пообщались с сотрудниками научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова на тему коронавирусной инфекции. В ходе беседы россиянам рассказали, когда в стране может закончиться пик заболеваемости COVID-19.
Так, согласно опубликованным данным, уже в начале ноября можно ожидать спада заболеваемости. Данный прогноз базируется на анализе количества заражений, прироста выполненных тестов за 24 часа, а также соотношений этих данных. Помимо прочего специалисты вычислили индекс интенсивности заражения, зафиксировав процентное соотношение численности инфицированных в этом и предыдущем месяцах.
”Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября”, — поделились эксперты.