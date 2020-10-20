Россиянам рассказали, когда в стране может закончиться пик заболеваемости COVID-19

Так, согласно опубликованным данным, уже в начале ноября можно ожидать спада заболеваемости. Данный прогноз базируется на анализе количества заражений, прироста выполненных тестов за 24 часа, а также соотношений этих данных. Помимо прочего специалисты вычислили индекс интенсивности заражения, зафиксировав процентное соотношение численности инфицированных в этом и предыдущем месяцах.

”Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября”, — поделились эксперты.