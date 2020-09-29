Наука и технологии
Сегодня 08:25
Россиянам рассказали, когда в стране может значительно вырасти число заражений COVID-19
В худшем случае - в начале ноября
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал россиянам, когда в стране может значительно вырасти число заражений COVID-19.
По словам специалиста, значительное увеличение количества инфицированных коронавирусной инфекцией может произойти уже через две-три недели. Кроме того, в худшем случае резкий рост заражений может состояться в начале ноября.
Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели, в худшем случае пик случится в начале ноября.
Специалист отметил, что не считает введение строгого карантина эффективной мерой, поскольку его не станут соблюдать 80% россиян, что требуется для оказания должного эффекта.