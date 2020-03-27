Россиянам рассказали, кому стоит делать тест на коронавирус

”Те, кто попадает в группу риска, те, кто вернулись из зарубежных поездок, те, кто общались с заболевшими пациентами, конечно, им нужно обследование, те, у кого есть клинические симптомы, — обязательно пройти обследование”, — рассказал Мурашко. Он отметил, что на сегодняшний день тест на определение коронавирусной инфекции начали делать и коммерческие лаборатории. Однако государство обеспечивает бесплатными тестами всех, у кого наблюдаются симптомы, а также находящихся в группе риска.

Напомним, что на сегодняшний день в России известно о 1036 случаях заражения коронавирусом нового типа, а также о 45 случаях выздоровления.