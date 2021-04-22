Россиянам рассказали, кто отслеживает их покупки в интернете

Эксперт отметил, что все пользователи сети неизбежно передают данные о себе третьим лицам. Частично эти данные хранятся разрозненно и обезличенно. Вместе с тем, есть и та информация, которая указывает на определенного пользователя.

“Например, когда мы совершаем покупки в магазинах онлайн или офлайн точках продаж, информация о транзакции сохраняется не только в бухгалтерской программе и отчётности. Характер покупки, стоимость и время её совершения посредством алгоритмов искусственного интеллекта преобразуются в полноценный портрет человека, рассказывающий о его интересах, привычках и планах”, — рассказал Мясоедов.

Данный цифровой след, в свою очередь, используется крупными розничными сетями для формирования персонального предложения или подсвечивания определенных категорий в соответствии с прошлыми покупками. Делается это для совершенствования качества обслуживания и лояльности потребителей. Еще это помогает им увеличивать экономическую эффективность.