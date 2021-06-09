Россиянам рассказали, могут ли укрась их биометрию

Он напомнил, что для распознавания людей биометрическими системам необходим не просто снимок лица и запись голоса, а полноценный набор параметров. Причем последний эксплуатировать посторонним людям для входа в систему не представляется возможным, тогда как за ее пределами он становится бесполезным.

В то же время, специалист не стал утверждать, что потенциальных угроз у этой технологии не существует в принципе. Так, по словам Кузнецова, угроза все таки есть, однако обман биометрической системы представляется очень сложной задачей.

"Попытки "обмануть" биометрию – предъявить фотографию или запись вместо живого человека, использовать высокореалистичные маски или проекторы – сегодня крайне сложны в реализации. Мы считаем, что у биометрических систем большое будущее с точки зрения именно защиты клиентов – обмануть биометрические системы уже сегодня гораздо сложнее, чем "украсть" пароль или карту”, — поделился эксперт.