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Россиянам рассказали, может ли исследование на COVID-19 спровоцировать рак
Речь о компьютерной томографии
Заместитель директора по медицинской части Петербургского городского онкологического центра Виталий Егоренков рассказал россиянам, может ли исследование на СOVID-19 спровоцировать рак. Речь о компьютерной томографии.
По словам специалиста, проведение компьютерной томографии для выявление коронавирусной инфекции не оказывает канцерогенного эффекта на организм, так как для диагностики вируса используется меньшая лучевая нагрузка, чем при стандартном КТ-исследовании. ”Нет связи между нативным КТ-исследованием и раками, индуцированными ионизирующим излучением, так как доза мала. Это не лучевая терапия”, — сообщил врач, отметив при этом, что доза от подобного исследования не угрожает жизни человека.
Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 861 423 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них выздоровело 661 471 человек, а умерло 14 351.