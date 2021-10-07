Наука и технологии
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Россиянам рассказали, может ли удаленный в мессенджере диалог быть уликой в суде

Спойлер: да
Управляющий компании в сфере ИТ и права RTM Group Евгений Царев рассказал россиянам, гарантирует ли удаление переписки в мессенджере то, что она не сможет стать уликой в суде.
Россиянам рассказали, может ли удаленный в мессенджере диалог быть уликой в суде

Эксперт перечислил некоторые наказуемые преступления, для доказательства которых чаще всего используется диалог в мессенджере. В этот список вошли незаконный оборот и распространение наркотиков, участие в террористических организациях, сбор несанкционированных митингов, публикация призывов экстремистского характера и не только.

В то же время, даже если пользователь удалил переписку на своем смартфоне, она все еще может остаться на гаджете собеседника, если он не был подключен к интернету.

Удалить сообщения полностью получится только в том случае, если действие производится, когда все пользовательские устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) каждого из собеседников подключены к интернету. Потому что если, к примеру, стереть переписку только с телефона, в то время как компьютер был неактивен, эксперты затем смогут "достать" информацию с этого ПК”, — предупредил Царев.