Россиянам рассказали, может ли удаленный в мессенджере диалог быть уликой в суде

Эксперт перечислил некоторые наказуемые преступления, для доказательства которых чаще всего используется диалог в мессенджере. В этот список вошли незаконный оборот и распространение наркотиков, участие в террористических организациях, сбор несанкционированных митингов, публикация призывов экстремистского характера и не только.

В то же время, даже если пользователь удалил переписку на своем смартфоне, она все еще может остаться на гаджете собеседника, если он не был подключен к интернету.

“Удалить сообщения полностью получится только в том случае, если действие производится, когда все пользовательские устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) каждого из собеседников подключены к интернету. Потому что если, к примеру, стереть переписку только с телефона, в то время как компьютер был неактивен, эксперты затем смогут "достать" информацию с этого ПК”, — предупредил Царев.