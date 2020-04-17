Россиянам рассказали, можно ли избавиться от "слежки" в смартфоне

Он отметил, что даже отключение данной опции непосредственно на смартфоне не поможет, равно как и программное отключение устройства не сможет гарантировать того, что он перестанет хранить и передавать данные на серверы компании производителя.

По словам Оганесяна, геолокацию пользователей способы отслеживать и операторы мобильной связи.”Чтобы полностью скрыть его, необходимо выключить аппарат, а также удалить из него SIM-карту и батарею, если она съемная. Если батарея интегрирована в устройство, как в большинстве современных смартфонов, единственным выходом будет помещение аппарата в чехол из радионепрозрачного материала”, — рассказал эксперт.