Россиянам рассказали, можно ли обучиться иностранным языкам с помощью ИИ

Искусственный интеллект открывает новые горизонты в образовании, особенно в изучении иностранных языков. Виртуальные репетиторы и умные переводчики делают процесс обучения более доступным и персонализированным. Однако, по словам лингвиста и преподавателя Олеся Ивановой, технологии пока не могут полностью заменить традиционное обучение.

Иванова отмечает, что хотя ИИ может быть полезным помощником, особенно на начальном уровне, он не способен полностью заменить живого преподавателя. Технологии адаптируют уроки под каждого пользователя, анализируя их прогресс, но часто упрощают сложные грамматические правила, которые лучше объяснить живым преподавателем.

По её мнению, чтобы достичь высокого уровня владения языком, необходим личный контакт с преподавателем. Виртуальные приложения учат грамматике, но не дают понимания культурного контекста или нюансов, таких как юмор или стилистика. Приложения хороши для практики и дополнительного материала, но живое общение с преподавателем стимулирует мотивацию и помогает лучше усваивать язык.