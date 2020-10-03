Наука и технологии
Сегодня 08:11
Россиянам рассказали, можно ли отследить выключенный смартфон
Эксперт также сообщил, как распознать наличие "жучков" для слежки в устройстве
Директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков рассказал россиянам, можно ли отследить выключенный смартфон.
Так, по словам специалиста, узнать местонахождение смартфона в выключенном состоянии можно, однако для этого он должен быть оснащен различными маячками. В противном случае - отследить устройство невозможно.
Самый простой способ убедиться, что выключенный телефон не излучает никаких сигналов – поднести выключенный гаджет к музыкальной колонке, микрофону, радио. Приборы поймают на близком расстоянии сигнал и начнут фонить.
Заподозрить нахождения в смартфоне “жучков” для слежки можно также благодаря быстрому разряду аккумулятора. Так, если пользователь забрал устройство с ремонта, а время его автономной работы упало - это может являться признаком проведения сомнительных манипуляций.