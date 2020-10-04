Наука и технологии
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Россиянам рассказали, можно ли с плохим зрением стать космонавтом
Необходимо иметь стопроцентное зрение, однако допустимы небольшие отклонения
Руководитель научной группы Института медико-биологических проблем РАН Ольга Манько, в ходе беседы с РИА Новости, рассказала россиянам, можно ли с плохим зрением стать космонавтом.
По словам врача, потенциальным космонавтам нужно иметь стопроцентное зрение, однако допустимы незначительные отклонения, нивелируемые очками. ”Острота зрения должна быть 1,0. Допускается наличие небольшого отклонения в рефракции глаза - до 3 диоптрий, которое корректируется очками”, - поделилась Манько.
Кроме того, специалист сообщила, что потенциальные космонавты могут воспользоваться лазерной фоторефракционной операцией с целью лечения оптических аномалий роговицы. Однако в данном случае на момент осмотра с момента операции должно пройти минимум три года. Также у космонавтов не должны фиксироваться травматические и дистрофические изменения в структурах глаза и сетчатке.