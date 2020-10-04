Россиянам рассказали, можно ли с плохим зрением стать космонавтом

По словам врача, потенциальным космонавтам нужно иметь стопроцентное зрение, однако допустимы незначительные отклонения, нивелируемые очками. ”Острота зрения должна быть 1,0. Допускается наличие небольшого отклонения в рефракции глаза - до 3 диоптрий, которое корректируется очками”, - поделилась Манько.

Кроме того, специалист сообщила, что потенциальные космонавты могут воспользоваться лазерной фоторефракционной операцией с целью лечения оптических аномалий роговицы. Однако в данном случае на момент осмотра с момента операции должно пройти минимум три года. Также у космонавтов не должны фиксироваться травматические и дистрофические изменения в структурах глаза и сетчатке.