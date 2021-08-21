Россиянам рассказали, можно ли укрепить иммунитет чесноком и лимоном

Так, по словам специалиста, данные продукты, несмотря на всю их пользу, повысить иммунитет не могут. Более того, риск заражения COVID-19 они не снижают. Она также напомнила, что злоупотребление как чесноком, так и лимоном, негативно отражается на здоровье.

Полезными чеснок и лимон являются ввиду богатого полезными веществами и витаминами состава. В частности, они содержат в себе фитонциды, способствующие укреплению защитных функции слизистых оболочек.

“Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. В основном, это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета”, — рассказала Логина.

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