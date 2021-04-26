Россиянам рассказали, можно ли заразиться опасными инфекциями при использовании смартфона

Дело в том, что зачастую люди пользуются ими грязными руками. Помимо прочего, потенциально опасная поверхность находится близи с лицом во время телефонных разговоров. Отмечается также, что чисткой смартфона занимаются лишь некоторые пользователи. В то же время, на устройстве могут располагаться возбудители гриппа и прочих вирусных респираторных инфекций.

Для снижения риска инфицирования после эксплуатации устройства медики порекомендовали соблюдать базовые правила гигиены, в частности, мыть руки как минимум 20 секунд, вытирая их насухо. Помимо прочего нужно постоянно обрабатывать смартфон антисептическими средствами, особенно те части, которые чаще всего находятся близко к лицу.