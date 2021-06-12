Россиянам рассказали, можно ли заразиться ВИЧ от укуса комара

Специалист отметил, что существует три сценария, при которых человек может заразиться ВИЧ. Первым путем инфицирования было названо попадание крови с вирусом в кровеносное русло здорового человека.

“При попадании крови, содержащей вирус, в кровеносное русло здорового человека в первую очередь, конечно же, речь идет… о контактах с кровью при использовании общего инструментария при совместном употреблении психоактивных веществ в немедицинских целях, иначе говоря, наркотиках”, — сообщил Пронин.

Еще одним путем передачи вируса является незащищенный половой контакт. А последний путь передачи ВИЧ — от матери ребенка. Таким образом врач развеял миф о возможности заразиться ВИЧ при укусе комара.