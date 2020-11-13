Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке товаров во время "Черной пятницы"
Так, ведомство отмечает, что обратить внимание следует на цену товара. Чересчур низкая стоимость может намекать на продажу поддельного или контрафактного товара. ”Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя”, - порекомендовали россиянам.
Помимо прочего имеет смысл обратить внимание и на стоимость выбранного товара у других продавцов. Ведомство предупредило, что продавца нельзя привлечь к ответственности, если он до начала распродажи увеличил цену, чтобы новая стоимость соответствовала прежней.
Также следует уделить внимание и стоимости доставки товара до его оформления. Так, большая скидка может предлагаться за счет дорогой доставки.