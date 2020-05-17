Россиянам рассказали, нужно ли готовиться к тесту на антитела к COVID-19

Панкратова отметила, что данный тест осуществляется путем сдачи крови. К слову, он позволяет определить наличие специфических антител, которые формируются в организме в результате реакции на присутствие коронавирусной инфекции. ”Для того чтобы взять кровь из вены, не требуется специальной подготовки, только общие требования к взятию этого анализа. Приехать в лабораторию лучше утром, натощак, у вас возьмут кровь и скажут, когда будут готовы анализы. Чаще всего результаты бывают готовы через двое-трое суток”, — поделилась эксперт.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 281 752 зараженных коронавирусом. Из них вылечилось порядка 67 373 людей, а умерло 2 631. За последние сутки зараженных в стране стало на 9 709 больше.