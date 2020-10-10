Россиянам рассказали, нужно ли носить маску после вакцинации от COVID-19

Эксперт заявил, что люди, привившиеся вакциной от новой коронавирусной инфекции, должны продолжить использовать защитные маски, не пренебрегая тем самым элементарными мерами безопасности. По словам эксперта, только лишь спустя 3 недели после получения вакцины, человек может задуматься об отказе от использования масок.

Но даже в таком случае, спустя 21 день после вакцинации, рекомендуется определить уровень защитных антител в крови. Так, при недостаточно высоком показателе, эксперт все же посоветовал продолжить ношение защитной маски, так как это может обезопасить человека от заражения COVID-19.