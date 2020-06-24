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Россиянам рассказали, нужно ли удалять файлы cookies в смартфоне и компьютере
А также что именно даст данная чистка устройства
Агентство “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев рассказал россиянам, нужно ли удалять файлы cookies в смартфоне и компьютере.
Так, по словам специалиста, удалять файлы cookies нужно по меньшей мере раз в несколько месяцев, поскольку это позволит устройству работать корректно. Кроме того, с помощью данной чистки пользователь освободит место в памяти, а также ограничит потенциальную кражу злоумышленниками персональных данных.
Сообщается, что несмотря на то, что данные файлы являются абсолютно безопасными, вероятность перехвата с последующей эксплуатацией в мошеннических целях все же присутствует. Осуществить кражу данных хакеры могут благодаря вирусам, попавшим на компьютер или смартфон. Отметим, что в cookies могут находится и конфиденциальные данные, вплоть до логинов, паролей, а также банковской информации.