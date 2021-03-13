Россиянам рассказали о багах, которые быстро ломают смартфон

К наиболее распространенным багам последних лет отнесли баг с фоновой картинкой, баг с датой и опасное сообщение для устройств на базе iOS.

О первом заговорили примерно год назад, отмечая, что он приводит выводу смартфонов на базе Android из строя. “Кажется, что это обычная картинка, изображающая природный ландшафт, но при установке на рабочий стол у определенных гаджетов экран начинает постоянно включаться и выключаться”, — поделился Косарев, объяснив, что связано это с цветовой гаммой картинки. Так, если базовые настройки предполагают отображение sRGB-цветов, то картинка использует RGB-гамму.

Что касается бага с датой, его заметили еще в 2016 году на iOS. Тогда, если пользователь переходил в настройки даты и времени и выставлял 1 января 1970 - это приводило к поломке аппарата. Впоследствии Apple поправила эту уязвимость.

На iOS 13 же была дыра в безопасности, связанная с опасным сообщением. Так, можно было сломать аппарат, если прислать на него короткое сообщение с эмоджи в виде итальянского флага и символом на языке синдхи.