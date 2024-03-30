Россиянам рассказали о ещё одной солнечной вспышке самого высокого уровня

Опубликовано 30 марта 2024, 19:49
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Россиянам рассказали о ещё одной солнечной вспышке самого высокого уровняОна произошла около полуночи 29 марта
Астрономы зафиксировали вспышку на Солнце, ей присвоили самый высокий уровень
Специалисты из центра погоды «Фобос» сообщили о мощной вспышке на Солнце, которую они оценили максимальным баллом X. Событие произошло около полуночи по московскому времени и длилось всего полчаса, с 23:29 до 00:01.
Эта вспышка произошла в активном центре № 3615, который уже вызывал сильную магнитную бурю класса G4 в конце марта. Учёные прогнозируют, что вероятность новых вспышек сохранится на протяжении ближайших двух дней.
Хотя вспышечная активность Солнца останется высокой ещё пару дней, она уже перешла в безопасную зону и скоро переместится на обратную сторону Солнца. Несмотря на это, есть вероятность крупных солнечных событий, но риски их воздействия на Землю минимальны.