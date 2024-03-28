Россиянам рассказали о главной опасности офисной работы

Долгое сидение может привести к депрессии и ослаблению мышц, предупредила тренер по физкультуре София Агапова. Если человек сидит более шести часов подряд, увеличивается риск травм и ослабления связок и мышц.

Малоподвижность ведёт к уменьшению числа митохондрий, которые обеспечивают тело энергией, отметила Агапова. Этот образ жизни вызывает избыток глюкозы в крови, что вредит органам, приводит к накоплению жира и воспалительным процессам. Нервная система страдает от недостатка движения, что может вызвать депрессию.

Чтобы изменить ситуацию, врач рекомендует увеличить физическую активность: чаще ходить, бегать, заниматься спортом, йогой или растяжкой. Это поможет сохранить форму, энергию и здоровье.