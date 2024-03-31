Россиянам рассказали о лучших бюджетных телевизорах

Эксперты выявили три лучших телевизора, стоимостью до 25 тыс. рублей, для использования на кухне или в небольшой гостиной.

В списке лидеров первое место занимает Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43, который можно приобрести за 22,5 тыс. рублей. Этот телевизор оснащён 43-дюймовым экраном с разрешением 4K и работает на операционной системе YaOS с поддержкой голосового управления.

На втором месте оказался Hisense 43A6K, ценой в 25 тыс. рублей. Он обладает 43-дюймовой 4K DLED-матрицей с тонкими рамками, поддержкой формата HDR10+ и Dolby Vision. Недостатками являются операционная система VIDAA и относительно слабый звук.

Лидером рейтинга стал TCL 43P637, стоимостью 24,2 тыс. рублей. Этот телевизор оборудован безрамочным LED-экраном на 43 дюйма с разрешением 4K UHD и поддержкой HDR10. Он работает на операционной системе Google TV, предлагая доступ к Google Play и другим функциям.