Россиянам рассказали о методах продления «жизни» смартфона на одном заряде

Арсений Буряков, старший научный сотрудник РТУ МИРЭА, поделился советами, как увеличить время работы смартфона без подзарядки. По его словам, самый простой способ — включить режим энергосбережения, который есть на большинстве устройств. Этот режим снижает нагрузку на процессор, уменьшает яркость экрана и ограничивает работу приложений в фоне, что помогает дольше сохранять заряд.

Он добавил, что вручное снижение яркости экрана или включение автоматической регулировки тоже хорошо экономят энергию. Для устройств с OLED-дисплеями использование тёмной темы интерфейса особенно эффективно, так как такие экраны расходуют меньше энергии на чёрные пиксели. Также Буряков порекомендовал отключать функции, которые не нужны в данный момент, например, Wi-Fi, Bluetooth, GPS или NFC. Если интернет не так важен, переключение на 2G-сети тоже может немного продлить время работы смартфона.

Эксперт напомнил, что оптимизация работы приложений играет значительную роль. Хотя современные системы уже управляют фоновыми процессами, иногда стоит закрывать приложения вручную. Он также предупредил, что перегрев негативно влияет на аккумулятор, поэтому важно избегать высоких температур. Использование сертифицированных зарядных устройств и защитных функций, встроенных в смартфоны, поможет продлить срок службы батареи.