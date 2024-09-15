Россиянам рассказали о мошеннических приложениях «для здоровья»

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что поддельные мобильные приложения для здоровья становятся все более распространённой угрозой. Он отметил, что мошенники создают фальшивые приложения, которые обещают помочь следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания. Однако на деле они лишь пытаются заполучить личные данные пользователей.

Немкин подчеркнул, что такие приложения часто просят доступ к конфиденциальной информации, включая медицинскую историю, а иногда даже и к банковским данным. Все это происходит под предлогом покупки премиум-функций. Пользователи могут не подозревать, что попадают в ловушку, и рискуют раскрыть свою финансовую информацию.

Эксперт призвал людей быть осторожными и внимательными при скачивании приложений для здоровья. Он советует тщательно проверять источники, из которых загружаются приложения, и всегда внимательно читать запросы на доступ к данным. Это поможет избежать неприятностей и защитить свои личные сведения от злоумышленников.