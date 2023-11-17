Россиянам рассказали о мошенничестве на OnlyFans

Мошенники похитили 47 миллионов рублей, используя фальшивый сервис OnlyFans, который предоставляет доступ к платному контенту. Согласно докладу F.A.C.C.T., примерно 66% всех краж в рамках мошеннической схемы Fake Date были связаны с фейковым OnlyFans. Мошенники притворялись девушками, отправляли фото и предлагали посетить OnlyFans, отправляя на поддельный сайт. За несколько месяцев, с июля по октябрь 2023 года, произошло более 5 тысяч списаний на общую сумму 47 миллионов рублей, с минимальным списанием в 830 рублей и максимальным в 150 000 рублей.

F.A.C.C.T. отметила обновление схемы мошенничества Fake Date: теперь злоумышленники отправляют свои откровенные фотографии, предлагая остальной контент на OnlyFans. После знакомства в соцсетях, мошенники направляют жертву на фейковый сайт Google Play для установки фальшивого приложения. Чтобы активировать подписку, жертве предлагают заплатить символическую сумму. Приложение содержит шпионскую программу, перехватывающую смс-коды для кражи денег с банковской карты. Эта схема активно используется не только в России, но и в Европе, где OnlyFans более распространён.