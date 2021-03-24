Россиянам рассказали о недорогом способе защитить данные со смартфона

По словам эксперта, для того, чтобы украсть у пользователя данные, в том числе и финансовые, злоумышленникам достаточно лишь взглянуть на экран смартфона. Зачастую столкнуться с этой ситуацией можно находясь в общественном месте. Кроме того, по мнению специалиста, в России все чаще стали воровать информацию с экрана устройства. Обусловлено это тем, что люди стали чаще пользоваться смартфонами, особенно в общественных местах. Повлиял на это и объем хранения персональных данных в смартфонах.

Чтобы ограничить кражу данных с экрана Рябинин посоветовал отключить важные уведомления при использовании смартфона в общественных местах.