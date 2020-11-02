Россиянам рассказали о негативных последствиях нерегулярного питания

Так, по словам специалистов, нерегулярное питание, а также пристрастие к употреблению вредной еды ограничивает человека в получении витаминов, минералов, а также незаменимых аминокислот. Это, в свою очередь, негативно сказывается на работе иммунной системы, что делает организм менее защищенным от различных вирусов и инфекций.

К примеру, белки в организме выступают не только в качестве строительного субстрата для собственных клеток, тканей и органов, но и присутствуют в структуре ферментов и гормонов. Помимо прочего они важны для формирования иммунного ответа. В то же время, при недостатке холестерина может возникнуть и психические отклонения.