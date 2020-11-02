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Россиянам рассказали о негативных последствиях нерегулярного питания
Оно повышает риск заражения коронавирусом
РИА Новости пообщалось с врачами на тему вреда несбалансированного питания. В ходе беседы россиянам рассказали о негативных последствиях нерегулярного питания.
Так, по словам специалистов, нерегулярное питание, а также пристрастие к употреблению вредной еды ограничивает человека в получении витаминов, минералов, а также незаменимых аминокислот. Это, в свою очередь, негативно сказывается на работе иммунной системы, что делает организм менее защищенным от различных вирусов и инфекций.
К примеру, белки в организме выступают не только в качестве строительного субстрата для собственных клеток, тканей и органов, но и присутствуют в структуре ферментов и гормонов. Помимо прочего они важны для формирования иммунного ответа. В то же время, при недостатке холестерина может возникнуть и психические отклонения.
Страдает психика. Человек может стать агрессивным, слишком упрямым, не понимающим юмор, вспыльчивым. Я рекомендую тщательно следить за своим рационом.
Также несбалансированное питание увеличивает вероятность инфицирования коронавирусной инфекцией.