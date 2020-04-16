Россиянам рассказали о новом потенциальном переносчике коронавируса

Она отметила, что если пандемия коронавируса не будет прекращена к середине июля - тополиный пух способен увеличить заражаемость инфекцией. ”Особенно тяжелая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию, в середине июня, когда будет цвести тополь. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу”, - отметила врач.

В связи с этим аллергики являются более уязвимыми в период распространения коронавирусной инфекции, что усугубляется грядущим сезоном цветения.